Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında?

Adı Juventus ile anılan Merih Demiral’in 15 milyon euro karşılığında transfer olması bekleniyor. Genç yaşta Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından kariyeri hızla yükselişe geçen Merih Demiral kimdir merak ediliyor. İşte Merih Demiral kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve araştırılan soruların yanıtları…

MERİH DEMİRAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1998’de Kocaeli’de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe’de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. 2016 yazında Portekiz’in bölgesel ekiplerinden Alcanenense’ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı.

2016 yılında Alcanenense'ye transfer olmasının ardından Sporting Lizbon'a transfer olan genç futbolcu sezon başında Alanyaspor'a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor'da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo'ya gittikten sonra da bu sezon 14 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım'da da forma giyiyor.