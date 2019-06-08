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Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında?
Milli Takımlar

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A'nın son şampiyonu Juventus'a transfer oluyor. Son olarak ise Türkiye Fransa maçında gösterdiği performans ile parmak ısırttı. Kısa sürede Milli Takıma yükselen ve performansı beğeni toplayan Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında?

8 Haziran 2019 23:53

Adı Juventus ile anılan Merih Demiral’in 15 milyon euro karşılığında transfer olması bekleniyor. Genç yaşta Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından kariyeri hızla yükselişe geçen Merih Demiral kimdir merak ediliyor. İşte Merih Demiral kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve araştırılan soruların yanıtları…

MERİH DEMİRAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1998’de Kocaeli’de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe’de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. 2016 yazında Portekiz’in bölgesel ekiplerinden Alcanenense’ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı.

2016 yılında Alcanenense'ye transfer olmasının ardından Sporting Lizbon'a transfer olan genç futbolcu sezon başında Alanyaspor'a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor'da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo'ya gittikten sonra da bu sezon 14 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım'da da forma giyiyor.

Son güncelleme 23:53 | 8 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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