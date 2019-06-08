MAÇ SONUCU | Türkiye Slovakya 3-0 | Türkiye liderliğini sürdürdü

CEV Avrupa Altın Ligi’nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17’lik setlerle 3-0 galip geldi.
2019 CEV Avrupa Altın Ligi 4’üncü maçında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya ile karşılaştı. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü.
Büyük bir coşkuyla geçen mücadele de sonunda karşılaşmayı 3-0 kazanan Milli Takım, guruptaki liderliğini sürdürdü.
SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Marev Chavdar (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)
TÜRKİYE: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin)
SLOVAKYA: Filip Palgut, Patrik, Peter, Jakup, Julius, Martin (Marian, Filip Gavenda, Lukas, Jan, Marcel)
SETLER: 25-15, 25-11, 25-17
SÜRE: 125 dakika (26, 19, 36, 33)