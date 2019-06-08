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MAÇ SONUCU | Türkiye Slovakya 3-0 | Türkiye liderliğini sürdürdü
Diğer Sporlar

MAÇ SONUCU | Türkiye Slovakya 3-0 | Türkiye liderliğini sürdürdü

Malatya'da coşkulu taraftarlar önünde Slovakya'yı set vermeden mağlup eden Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde liderliğini sürdürdü.

8 Haziran 2019 17:24

CEV Avrupa Altın Ligi’nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17’lik setlerle 3-0 galip geldi.

2019 CEV Avrupa Altın Ligi 4’üncü maçında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya ile karşılaştı. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü.

Büyük bir coşkuyla geçen mücadele de sonunda karşılaşmayı 3-0 kazanan Milli Takım, guruptaki liderliğini sürdürdü.

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Marev Chavdar (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)

TÜRKİYE: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin)

SLOVAKYA: Filip Palgut, Patrik, Peter, Jakup, Julius, Martin (Marian, Filip Gavenda, Lukas, Jan, Marcel)

SETLER: 25-15, 25-11, 25-17

SÜRE: 125 dakika (26, 19, 36, 33)

Son güncelleme 17:24 | 8 Haziran 2019
slovakya türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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