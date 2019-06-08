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MAÇ SONUCU | Türkiye Belarus 76-56 | Milliler’den iyi prova
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Türkiye Belarus 76-56 | Milliler’den iyi prova

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'da oynanan özel karşılaşmada Belarus'u 76-56 yendi.

8 Haziran 2019 17:16

2019 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Belarus’u 76-56 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan ve ilk yarısını 37-28 önde tamamladığı hazırlık müsabakasında sahadan 76-56 galip ayrıldı. Milliler, Riga’da yaptığı ilk hazırlık maçında da Letonya’yı 62-47 mağlup etmişti.

Böylece Letonya’daki hazırlıklarını tamamlayan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Türkiye’ye dönecek.

Türkiye, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada Macaristan, İtalya ve Slovenya ile C Grubu’nda mücadele edecek.

Son güncelleme 17:16 | 8 Haziran 2019
belarus türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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