MAÇ SONUCU | Türkiye Belarus 76-56 | Milliler’den iyi prova

2019 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Belarus’u 76-56 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan ve ilk yarısını 37-28 önde tamamladığı hazırlık müsabakasında sahadan 76-56 galip ayrıldı. Milliler, Riga’da yaptığı ilk hazırlık maçında da Letonya’yı 62-47 mağlup etmişti.

Böylece Letonya’daki hazırlıklarını tamamlayan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Türkiye’ye dönecek.

Türkiye, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada Macaristan, İtalya ve Slovenya ile C Grubu’nda mücadele edecek.