Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?

Fransa maçında’da ilk 11’de sahaya çıkan Kenan Karaman özellikle Türkiye’nin Yunanistan’ı 2-0 yenmesinin ardından dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu sezon Düsseldorf formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol atmayı başaran Kenan Karaman’ın adı geçmişte Galatasaray ile de anılmıştı. İşte Kenan Karaman hakkında merak edilenler…

KENAN KARAMAN KİMDİR?

5 Mart 1994 Stuttgart doğumlu olan Kenan Karaman, Hoffenheim takımının altyapısında yetişti. Sol, sağ kanat ve forvet bölgelerinde forma giyen Kenan Karaman, 1.89 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Kenan Karaman, futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart’ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008’de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim’ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Günaybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim’ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı. Genç futbolcu halen, Alman Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf forması giymektedir.

12 Nisan 2012’de dördüncü ligde mücadele eden TSG 1899 Hoffenheim II’nin 1.FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012’de FSV Frankfurt II’yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013’te Schalke 04 ile oynanan DFB Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014’te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino’nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

aha önce Hoffenheim ve Hannover 96 formaları giyen Kenan Karaman, 2018-2019 sezonu başında Fortuna Düsseldorf’a transfer oldu. Geride kalan sezonda Bundesliga’da çıktığı 21 maçta 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Kenan Karaman’ın transfermarkt değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kenan Karaman’ın Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.