SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Justin Edinburgh hayatını kaybetti
Dünyadan Futbol

Justin Edinburgh hayatını kaybetti

10 yıl Tottenham Hotspur'da forma giyen Leyton Orient'in teknik direktörü Justin Edinburgh, 49 yaşında hayatını kaybetti

8 Haziran 2019 21:51

İngiltere’nin alt lig ekiplerinden Leyton Orient’in teknik direktörü eski İngiliz futbolcu Justin Edinburgh, 49 yaşında vefat etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, kalbinin durması sonucu hafta başında hastaneye kaldırılan Justin Edinburgh’un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat ettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Tottenham Hotspur, Portsmouth, Southend United ve Billericay Town kulüplerinde forma giyen Edinburgh, teknik direktörlük kariyerinde ise Leyton Orient’in yanı sıra Northampton Town, Gillingham ve Newport County gibi takımlarda görev almıştı.

Son güncelleme 21:51 | 8 Haziran 2019
Justin Edinburgh
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR