İzlanda tek golle istediğini aldı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nun 3. hafta maçında İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 6 puana yükseldi.

A Milli Takımımız’ın grupta favori Fransa dışında ikinci sıra için yarıştığı İzlanda’da galibiyet golünü 22. dakikada Johann Gudmundsson kaydetti.

Geride kalan dakikalarda Arnavutluk gol aradı ancak skor değişmedi. Topa sahip olan ve 7 korner kullanan konuk takım 90 dakika boyunca 8 şutta sadece 2 isabet bulabildi.

İzlanda 11 Haziran Salı günü 21.45’te Türkiye ile sahasında karşılaşacak. Arnavutluk ise aynı gün Moldova’yı sahasında konuk edecek.