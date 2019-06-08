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İzlanda tek golle istediğini aldı
Milli Takımlar

İzlanda tek golle istediğini aldı

A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda, Arnavutluk'u Gudmundsson'un golüyle 1-0 mağlup ederek 3 maç sonunda 6 puana yükseldi. Arnavutluk ise 3 puanda kaldı.

8 Haziran 2019 18:30

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nun 3. hafta maçında İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 6 puana yükseldi.

A Milli Takımımız’ın grupta favori Fransa dışında ikinci sıra için yarıştığı İzlanda’da galibiyet golünü 22. dakikada Johann Gudmundsson kaydetti.

Geride kalan dakikalarda Arnavutluk gol aradı ancak skor değişmedi. Topa sahip olan ve 7 korner kullanan konuk takım 90 dakika boyunca 8 şutta sadece 2 isabet bulabildi.

İzlanda 11 Haziran Salı günü 21.45’te Türkiye ile sahasında karşılaşacak. Arnavutluk ise aynı gün Moldova’yı sahasında konuk edecek.

Son güncelleme 18:30 | 8 Haziran 2019
arnavutluk EURO 2020 Elemeleri izlanda
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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