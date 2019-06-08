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İspanyollar duyurdu! Arda Turan, Galatasaray’ın hayalini kuruyor…
Transfer Haberleri

İspanyollar duyurdu! Arda Turan, Galatasaray’ın hayalini kuruyor…

İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona'nın Arda Turan'ı elden çıkartmak istediğini ve Arda Turan'ın da kariyerini Galatasaray'da bitirmek istediğini iddia etti.

8 Haziran 2019 13:30

Transfer çalışmalarını sürdüren İspanyol devi Barcelona, kadrosunda düşünmediği futbolcuları paraya çevirmek istiyor ancak bu Katalanlar açısından beklendiği kadar kolay olmayacak. Barcelona’nın ekonomik kazanç elde etmek istediği oyunculardan biri de Arda Turan. Mundo Deportivo’nun habere göre; Barcelona, Arda Turan’dan para kazanmak istiyor ancak bu durum neredeyse imkansız ve Arda da kariyerini Galatasaray’da bitirmenin hayallerini kuruyor.

Arda Turan’a 40 milyon euroluk bir yatırım yapan Barcelona, Arda’dan ödediğinden daha fazla para kazanmayı beklemiyor ancak sadece ödediği paranın bir kısmını kurtartmak istiyor. Barcelona bu yönde bir planlama yapsa da Arda’dan belirli bir bonservis bedeli kazanması mümkün değil.

Başakşehir ile Barcelona arasında yapılan sözleşmede Barcelona, Arda’nın satış hakkını saklı tutsa da şu ana kadar Katalan temsilcisine herhangi bir teklif gelmedi. Başakşehir ile kiralık sözleşmesi devam eden Arda Turan, kariyerine Galatasaray’da devam etmek istese de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı kulübün bu yönde bir planlaması bulunmuyor.

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Son güncelleme 13:30 | 8 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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