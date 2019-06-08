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Göztepe’de Mevlüt Erdinç iddiası
Transfer Haberleri

Göztepe’de Mevlüt Erdinç iddiası

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Göztepe'nin dış transfer arayışında santrfor Mevlüt Erdinç'i gündemine aldığı iddia edildi.

8 Haziran 2019 16:40

Geçen sezon Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor, iyi bir sezon geçiren Mevlüt’ün bonservisini almak isterken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’un da talip olduğu 32 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Sağ ve sol kanatta da görev alabilen golcü oyuncu geçen sezon Antalyaspor formasıyla 12 kez rakip fileleri sarstı. Fransa doğumlu Mevlüt, 35 kez A Milli Takım’da ay-yıldızlı formayı taşıdı.

Son güncelleme 16:40 | 8 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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