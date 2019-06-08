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Formula 1 Kanada yarışında Vettel pole pozisyonunda!
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Formula 1 Kanada yarışında Vettel pole pozisyonunda!

Formula 1'de sezonun yedinci yarışı Monaco Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sırada tamamladı.

8 Haziran 2019 23:03

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix’sine, Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.

Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Ferrari’nin Alman pilotu Vettel 1.10.240’lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes’in Büyük Britanyalı pilptu Lewis Hamilton 1.10.446’lık süresiyle ikinci, Vettel’in takım arkadaşı Fransız Charles Leclerc de 1.10.920’lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

Kanada Grand Prix’si yarın TSİ 21.10’da koşulacak.

Son güncelleme 23:03 | 8 Haziran 2019
formula 1
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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