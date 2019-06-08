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Flaş iddia! Şener Özbayraklı bugün Galatasaray’a imza atacak…
Transfer Haberleri

Flaş iddia! Şener Özbayraklı bugün Galatasaray’a imza atacak…

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı transferini bugün resmen bitireceği iddia edildi.

8 Haziran 2019 11:46

Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfere hız veren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Fenerbahçe’de Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmeyen Şener Özbayraklı ile masaya oturan sarı-kırmızılı futbolcu, milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı iddia edildi..

Fenerbahçe’den yıllık 1.5 milyon euro maaş alan Şener ile TL üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmede garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak.

Şener Özbayraklı, bugün gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalası bekleniyor. Galatasaray’ın, Şener Özbayraklı’dan sonra Ryan Babel ve Jimmy Durmaz transferlerini duyurması bekleniyor. 29 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı geçen sezon Süper Lig’de Fenerbahçe ile sadece 9 maça çıkıp 592 dakika sahada kaldı.

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Son güncelleme 11:47 | 8 Haziran 2019
Fenerbahçe galatasaray Şener Özbayraklı transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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