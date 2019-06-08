Flaş iddia! Şener Özbayraklı bugün Galatasaray’a imza atacak…

Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfere hız veren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Fenerbahçe’de Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmeyen Şener Özbayraklı ile masaya oturan sarı-kırmızılı futbolcu, milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı iddia edildi..

Fenerbahçe’den yıllık 1.5 milyon euro maaş alan Şener ile TL üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmede garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak.

Şener Özbayraklı, bugün gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalası bekleniyor. Galatasaray’ın, Şener Özbayraklı’dan sonra Ryan Babel ve Jimmy Durmaz transferlerini duyurması bekleniyor. 29 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı geçen sezon Süper Lig’de Fenerbahçe ile sadece 9 maça çıkıp 592 dakika sahada kaldı.

Ryan Babel`den `Aslan` paylaşımı! Galatasaray`ın transferini açıklamaya hazırlandığı Hollandalı yıldız Ryan Babel, sosyal medya hesabından flaş bir paylşaımda bulundu. İlgili Haberi Oku