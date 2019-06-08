EURO 2020’de kritik maç! Türkiye Fransa saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu

Türkiye Fransa maçı ile Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele devam ediyor. Son Dünya Kupası şampiyonu, Fransa milli takımı her biri yıldız kalitesine sahip futbolcuları ile geçtiğimiz günlerde maçın oynanacağı Konya’ya gelmişti. İlk iki maçından firesiz ayrılan A Milli Takımımız, üçüncü mücadelesini Fransa karşısında oynayacak. Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, zorlu maçta dört yıldızın kadroda yer alamayacağını söyledi. İşte detaylar…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE FRANSA İLK 11

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan,Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3’üncü maçında yarın Konya’da Fransa’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yarın oynamayacağını söyleyen Şenol Güneş, “Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Duruma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana göre belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz” dedi.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler

Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)

Nazım Sangare (Antalyaspor)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Merih Demiral (US Sassuolo)

Cengiz Umut Meraş (Bursaspor)

Emre Taşdemir (Galatasaray)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta Saha

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Cengiz Ünder (Roma)

Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)

Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Real Valladolid)

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

İzlanda tek golle istediğini aldı A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu`nda İzlanda, Arnavutluk`u Gudmundsson`un golüyle 1-0 mağlup ederek 3 maç sonunda 6 puana yükseldi. Arnavutluk ise 3 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku