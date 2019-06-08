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Ersin Düzen’den flaş Galatasaray ve Trezeguet iddiası!
Transfer Haberleri

Ersin Düzen’den flaş Galatasaray ve Trezeguet iddiası!

Galatasaray'ın, Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet'in transferi için büyük yol aldığı ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

8 Haziran 2019 10:25

Spor Toto Süpr Lig’i son şampiyonu Galatasaray, Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet transferi için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu transfer için büyük mesafe kat ettiği iddia edildi.

TRT Spor’dan Ersin Düzen’in haberine göre, Galatasaray’ın Ocak ayında da kadrosuna katmak istediği Trezeguet için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve büyük mesafe katettiği öğrenildi.

AVRUPA’DAN DA TEKLİFLER VAR

Öte yandan Trezeguet için Avrupa’dan da teklifler olduğu fakat Galatasaray’ın bir süredir sessiz sedasız bu futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper lig’de oynadığı 34 maçta 9 gol atarken, 9 asist yaptı. 2018 yılında Anderlecht’ten Kasımpaşa’ya transfer olan Trezeguet’nin kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi devam ediyor

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Son güncelleme 10:25 | 8 Haziran 2019
Ersin Düzen galatasaray Kasımpaşa transfer trezeguet
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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