Eden Hazard transferinin arkasındaki isim… Dünya futbolunun en güçlü kadını

Real Madrid, Chelsea’ni Belçikalı yıldızı Eden Hazard’ı 100 milyon Euro karşılığında transfer ederek yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Eden Hazard’ın satışına onay veren isim ise duyanları biraz şaşırtıyor. Genelde erkek egemen bir anlayışın sahip olduğu futbol kulüplerinde Marina Granovskaia, Chelsea’de transferlerden sorumlu kadın olarak dikkat çekiyor.

Chelsea Başkanı Roman Abramovich’in İngiltere’de ikamet edememesinden ötürü, Londra ekibinin tüm futbolcu satış ve alışından Marina Granovskaia sorumlu… Kevin de Bruyne’den Mohamed Salah’a kadar birçok yıldızın takıma dahil edilmesinde ve gönderilmesinde rol oynayan Marina Granovskaia, Roman Abramovich’in yokluğunda ise tek yetkili… Marina Granovskaia’nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan ve Chelsea ile yeni anlaşma yapmaya sıcak bakmayan Eden Hazard’ı bonuslarlar birlikte 140 milyon Euro gibi bir rakama satabilmesi, önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

BÜYÜK KARARLARIN HEPSİNİ O VERDİ

Birçok dev kulübün futbolcu alış-satışından zarar ettiği göz önüne alınırsa Marina Granovskaia, Eden Hazard transferinden başarısı ile dikkat çekiyor. Daha önce de 8 milyon Euro’ya satın alınan Kevin de Bruyne’ü 22 milyon Euro’ya Wolfsburg’a, 16.5 milyon Euro’ya alınan Mohamed Salah’tan 20 milyon Euro kazanan Chelsea’de, kararların hepsi Marina Granovskaia’dan geldi. Roman Abramovich’in en güvendiği isimlerden biri olan Marina Granovskaia, uzun yıllardır iş insanı ile birlikte çalışıyor.

Marina Granovskaia, Abramovich’i dünyanın en zengin isimlerinden biri olmasını sağlayan Sibneft şirketinde de Rus iş insanının asistanlığını yaptı. Roman Abramovich’in Chelsea Kulübü’nü satın almasının ardından ise Londra’ya taşınan Marina Granovskaia, İngiliz devinin üst düzey yöneticisi oldu. Kendisini bir anda vahşi futbol ortamının ortasından bulan Marina Granovskaia, iletişim zekası sayesinde Roman Abramovich’în sağ kolu olmayı başardı.

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DROGBA’YI GÖNDERDİ

Futbol bilgisi zayıf olmasına rağmen Marina Granovskaia’ya inanan Roman Abramovich, onun en çok dürüstlüğüne ve karar verme yeteneğine güvendi. Marina Granovskaia’nın kararlarının hep arkasında olan Roman Abramovich, en kritik hamlelerde bile Marina Granovskaia’ya destek verdi. Rus iş insanı, Didier Drogba’nın Chelsea’yi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan golü atmasına rağmen Çin’e bedelsiz olarak gönderilmesi, Fernando Torres’in 60 milyon Euro’ya transfer edilmesi gibi verilmesi çok zor kararlarda bile Marina Granovskaia’yı sorgulamadı.

Chelsea’deki kariyerinde basamakları birer birer tırmanan Marina Granovskaia, takımdaki transferler, kiralanacak oyuncular ve akademiden sorumlu bir pozisyona geldi. Hepsinden de önemlisi, Roman Abramovich’in kararlarını sorgulamadığı tek isim olmaya başladı. Marina Granovskaia, Chelsea Kulübü’nün yönetimindeki en etkili isim ve dünya futbolundaki en güçlü kadın olmayı başardı.

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