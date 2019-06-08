SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Açık 66.5 milyarı örtülü 1 milyarı aştı
Djokovic’e büyük şok! Thiem tarih yazdı
Diğer Sporlar

Djokovic’e büyük şok! Thiem tarih yazdı

Geçen yılın finalisti Avusturyalı tenisçi Thiem, Fransa Açık'ın tek erkekler yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Djokovic'i 3-2 yendi. Fransa Açık'ta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu.

8 Haziran 2019 18:25

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic’i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası’nın finalinde Rafael Nadal’ın rakibi oldu.

Başkent Paris’te düzenlenen ve dün olumsuz hava şartlarından dolayı yarıda kalan Sırp Djokovic ile geçen yılın finalisti Avusturyalı Thiem arasındaki tek erkekler yarı finali, bugün devam etti. Setleri 1-1 eşitlikle yarıda kalan mücadelenin üçüncü setini 7-5 kazanan Thiem, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette daha iyi performans gösteren Djokovic, seti 7-5 alarak maçı final setine taşıdı. Final setinde rakibinin servisini kıran Thiem, skoru 4-1’e getirdiğinde yağış nedeniyle maça ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra tekrar başlayan oyunda Avusturyalı tenisçi, seti 7-5 kazandı ve 4 saat 13 dakika sonunda sahadan 3-2 galip ayrılarak finale kaldı.

Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık’ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.

İspanyol Rafael Nadal ile Thiem arasındaki final maçı, yarın TSİ 16.00’da başlayacak.

Son güncelleme 18:25 | 8 Haziran 2019
Djokovic Fransa Açık Thiem
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR