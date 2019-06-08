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Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gecenin sonuçları! Cüneyt Çakır Danimarka İrlanda maçında düdük çaldı
Dünyadan Futbol

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gecenin sonuçları! Cüneyt Çakır Danimarka İrlanda maçında düdük çaldı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma yapıldı. Cüneyt Çakır, Danimarka ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanan karşılaşmayı yönetti.

8 Haziran 2019 00:05

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin üçüncü haftasının ilk günü sona erdi. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Öne çıkan maçta, F Grubu’nda İspanya, deplasmanda Faroe Adaları’nı Sergio Ramos, Jesus Navas, Teitur Gestsson (kendi kalesine) ve Jose Gaya’nın ağları sarsmasıyla 4-1 yendi. Ev sahibi ekibinin tek golünü, Klaemint Olsen kaydetti.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Çekya-Bulgaristan: 2-1

Karadağ-Kosova: 1-1

B Grubu:

Ukrayna-Sırbistan: 5-0

Litvanya-Lüksemburg: 1-1

D Grubu:

Gürcistan-Cebelitarık: 3-0

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

F Grubu:

Faroe Adaları-İspanya: 1-4

İsveç-Malta: 3-0

Norveç-Romanya: 2-2

G Grubu:

Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1

Avusturya-Slovenya: 1-0

Letonya-İsrail: 0-3

Son güncelleme 00:30 | 8 Haziran 2019
avrupa şampiyonası elemeleri Cüneyt Çakır danimarka irlanda cumhuriyeti
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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