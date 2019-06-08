Final serisi başlıyor! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon hem ligde hem de Euroleague’de sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe Efes bu kez şampiyonun belirleneceği Play-Off final serisinin ilk maçı mücade edecek. Yükselen performansı ile yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren Anadolu Efes seyircisinin desteği ile şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

BU SEZON SEKİZİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 4'ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.