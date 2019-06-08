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Final serisi başlıyor! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi

Final serisi başlıyor! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Ligi'nin iki güçlü ekibi finalde yeniden rakip oldu. Oynanacak seri maçları ardından Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko Anadolu maçı ile belli olacak. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ne zaman? Final Four saat kaçta, hangi kanalda?

8 Haziran 2019 22:39

Bu sezon hem ligde hem de Euroleague’de sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe Efes bu kez şampiyonun belirleneceği Play-Off final serisinin ilk maçı mücade edecek. Yükselen performansı ile yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren Anadolu Efes seyircisinin desteği ile şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

BU SEZON SEKİZİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 4'ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Son güncelleme 10:12 | 9 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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