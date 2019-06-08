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Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
Fenerbahçe

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Dünyaca ünlü Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, bugün Amine Gülşe ile dünya evine girdi. Çifti bu mutlu günlerinde Acun Ilıcalı da yalnız bırakmadı.

8 Haziran 2019 09:20

Acun Ilıcalı Amine Gülşe ve Mesut Özil ile beraber düğünde çekilen fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir not da vardı.

Ilıcalı, “İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer :)” sözleriyle Mesut Özil Fenerbahçe’ye mi geliyor? sorusunu akıllara getirdi.,

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer :)

Acun Ilıcalı (@acunilicali)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 09:21 | 8 Haziran 2019
acun ılıcalı Fenerbahçe Mesut Özil
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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