Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Acun Ilıcalı Amine Gülşe ve Mesut Özil ile beraber düğünde çekilen fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir not da vardı.

Ilıcalı, “İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer :)” sözleriyle Mesut Özil Fenerbahçe’ye mi geliyor? sorusunu akıllara getirdi.,