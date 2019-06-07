Vedat İnceefe’den hakeme tepki

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’un 2. haftasında Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vedat İnceefe, son dakikada yedikleri golde hakem hatası olduğunu söyledi.

Esenyurt’taki Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnceefe, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Deplasmandaki maçı 2-1 kazanmıştık. O maç da kolay olmamıştı. Çalıştıklarımızı ilk yarı hayata geçiremedik. Etkili olmasını beklediğimiz arkadaşlarımız gününde değildi ve pozisyona giremediler. Hakemin son dakikada verdiği karar doğru değildi. Hakemin bize verdiği eksi puan oldu” diye konuştu.

İnceefe, 11 Haziran’da deplasmanda Kosova ile yapacakları maçla ilgili, “Kosova iyi bir ekip, yeni yapılanmadalar. Etkili oyuncuları var. Fiziki açıdan iyi bir ekiple oynayacağız” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım’ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde yarın son dünya şampiyonu Fransa ile yapacağı maçı değerlendiren Vedat İnceefe, “Zor maç olacak. Dünya şampiyonuna karşı oynayacağız. Yeryüzündeki en iyi kadrolardan biri. Biz, duygularıyla oynayan bir takımız. Duygumuz ve coşkumuz iyi olursa çok farklı bir şey olabilir. Neden olmasın ama bütün oyuncuların gününde olması lazım. Bunu da Şenol hoca senelerdir yapıyor. Milli takımda da kulüpte de bunları başardı” şeklinde görüş belirtti.

MAÇ SONUCU Türkiye Arnavutluk 2-2 | Galibiyeti son dakikada kaçırdık! Arnavutluk ile karşılaşan Türkiye Ümit Milli Takımı, uzatma dakikalarında yediği golle rakibi ile 2-2 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku