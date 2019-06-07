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Toronto Golden State maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Toronto Raptors Golden State Warriors canlı izle…
NBA

Toronto Golden State maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Toronto Raptors Golden State Warriors canlı izle…

NBA finali heyecanı devam ediyor. Toronto Raptors Golden State Warriors karşısında 2-1 öne geçtiği seride 4. maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Üst üste beşinci kez NBA finaline yükselen Golden State Warriors kazanarak seriye eşitlik getirmenin hesabını yapıyor. Toronto Raptors Golden State Warriors ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak edenler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

7 Haziran 2019 23:40

NBA finalinde Toronto Raptors Golden State Warriors mücadelerinin 4. maçı 8 Haziran sabaha karşı oynanacak. Tarihinde ilk kez finale çıkmayı başaran Toronto Raptors seride 2-1 önde bulunuyor. Mücadeleleri kaçırmak istemeyen basket severler karşılaşmalarının tamamını S Sport Plus’tan izleyebilecek.

TORONTO GOLDEN STATE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

NBA final maçları Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek. Serinin 4. maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 04:00’de başlayacak.

TORONTO GOLDEN STATE CANLI İZLE

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, MotoGP, NCAA’in de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarının yer aldığı Saran Group bünyesindeki S Sport Plus uygulaması “7 Gün Ücretsiz Deneme” fırsatından faydalanarak üye olan kullanıcılar NBA Final serisindeki tüm maçları Canlı ya da Tekrar-İzle seçeneğiyle izleyebilecek.

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

Son güncelleme 23:40 | 7 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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