Toronto Golden State maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Toronto Raptors Golden State Warriors canlı izle…

NBA finalinde Toronto Raptors Golden State Warriors mücadelerinin 4. maçı 8 Haziran sabaha karşı oynanacak. Tarihinde ilk kez finale çıkmayı başaran Toronto Raptors seride 2-1 önde bulunuyor. Mücadeleleri kaçırmak istemeyen basket severler karşılaşmalarının tamamını S Sport Plus’tan izleyebilecek.

TORONTO GOLDEN STATE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

NBA final maçları Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek. Serinin 4. maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 04:00’de başlayacak.

TORONTO GOLDEN STATE CANLI İZLE

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, MotoGP, NCAA’in de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarının yer aldığı Saran Group bünyesindeki S Sport Plus uygulaması “7 Gün Ücretsiz Deneme” fırsatından faydalanarak üye olan kullanıcılar NBA Final serisindeki tüm maçları Canlı ya da Tekrar-İzle seçeneğiyle izleyebilecek.

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.