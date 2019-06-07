TFF’den milli takım kararı! 4 yıl 4 ay sonra…

Semih KALKAN – HABER DETAY EURO 2020 Elemeleri’ndeki Fransa maçı öncesinde TRT Spor yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Takım ile ilgili İstanbullu futbolseverleri sevindirecek bir haber verdi.

Yardımcı, “Türkiye – Andorra maçını Vodafone Park’ta oynayacağız” diyerek İstanbul’a dönüşü resmen açıklamış oldu!

A Milli Futbol Takımımız, 4 yıldır maçlarını Anadolu’daki statlarda oynuyor ve İstanbul’da 8 Haziran 2015 tarihinden bu yana hiçbir hazırlık karşılaşması oynamadı.

16 Kasım 2014 tarihinde Kazakistan ile oynanan EURO 2016 Elemeleri maçı öncesinde Volkan Demirel’in, TT Arena’da bir kişiyle tartışıp, ısınmayı yarıda bırakmasıyla yaşanan kriz sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alıp, maçları Anadolu’ya taşıdı.

TFF, Volkan Demirel’in stadı terk ettiği maç sonrasında sadece Bulgaristan ile oynanan hazırlık karşılaşmasını Kasımpaşa’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynattı ve A Milli Takım bir daha İstanbul’da hiç maça çıkmadı.

A MİLLİ TAKIM 4 YIL 4 AY SONRA İSTANBUL’A DÖNÜYOR

8 Haziran 2015’deki Bulgaristan maçı sonrasında ağırlıklı olarak Konya’da maçlara çıkan milli takım ayrıca Antalya, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Trabzon’da maçlara çıktı.

EURO 2020 Elemeleri’ndeki ilk hafta maçını Moldova ile Eskişehir’de oynayan A Milli Takım, ikinci iç saha maçında ise Fransa ile Konya’da karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 5. hafta maçında ise Andorra’yı 7 Eylül 2019 tarihinde Vodafone Park’ta ağırlayacak ve 4 yıl, 4 ay sonra İstanbul’a dönmüş olacak.