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TFF Başkanı Nihat Özdemir yabancı sınırlaması hakkında konuştu
Futbol

TFF Başkanı Nihat Özdemir yabancı sınırlaması hakkında konuştu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırlaması konusunda açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, konuşmasında "Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız" dedi.

7 Haziran 2019 20:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fransa ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, TRT Spor’a katıldığı canlı yayında, yabancı sınırlaması ile ilgili “Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız” ifadesini kullandı.

Kulüpler Birliği ile birlikte karar alacaklarının altını çizen Nihat Özdemir “Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor” dedi.

Andorra maçının İstanbul’da oynanacağını da belirten Nihat Özdemir “Andorra maçıyla birlikte İstanbul’da oynayacağız. Devletimiz ülkenin her tarafında çok güzel statlar yaptı. Benim yönetim kurulunda olduğum dönemlerde hep Anadolu’da oynadık. Yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz ve hangi maç hangi şehirde olacak, konuşacağız” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 20:44 | 7 Haziran 2019
nihat özdemir tff yabancı sınırı
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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