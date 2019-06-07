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Son dakika Beşiktaş’tan Necip Uysal açıklaması
Beşiktaş

Son dakika Beşiktaş’tan Necip Uysal açıklaması

Son dakika... Son günlerde yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın Necip Uysal'ı yeni sezonda takımda düşünmediğine dair haberlere Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.

7 Haziran 2019 14:58

Beşiktaş Kulübü, Necip Uysal hakkında çıkan haberler için açıklama yaptı. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon planlarında Necip Uysal’ı bulundurmadığı ve gönderilmesini istediği şeklindeki haberlere siyah-beyazlılardan cevap geldi.

“Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır” denilen açıklama şöyle;

Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal’ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir.

Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Son güncelleme 16:50 | 7 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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