Son dakika Beşiktaş’tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Necip Uysal hakkında çıkan haberler için açıklama yaptı. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon planlarında Necip Uysal’ı bulundurmadığı ve gönderilmesini istediği şeklindeki haberlere siyah-beyazlılardan cevap geldi.

“Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır” denilen açıklama şöyle;

“Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal’ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir.

Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.“