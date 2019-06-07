Şenol Güneş kötü haberi verdi: 4 yıldız Fransa maçında yok

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3’üncü maçında yarın Konya’da Fransa’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yarın oynamayacağını söyleyen Şenol Güneş, “Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Duruma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana göre belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz” dedi.

“BUGÜNÜ YAŞIYORUZ”

Daha önce milli takım olarak yakalanan başarılan hatırlatılan Şenol Güneş, “Geçmişte kaldı. Dersler alınması gerekiyor. Bugünü yaşıyoruz. Fransa maçı var. Güçlü bir rakip. Gruptan çıkmaya en büyük aday. Dünya şampiyonu olmuş, FIFA sıralamasında ikinci, futbolcu üreten, bir ülkenin takımıyla karşılaşacağız. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 ya da 1 ne alırsak göreceğiz” dedi.

Dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer almak istediklerini söyleyen Şenol Güneş, “Grupta bir çekişme var. Bize yakın en büyük rakip İzlanda. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim asıl rakibimiz o olacak. Oynayacağımız futbol neleri yaptığımızı gösterecek. Oynadığımız rakibin oyuncuları iyi oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi döneminde oynayacağım en güçlü takımla oynayacağız. Bunu değerlendireceğiz. Takım savunmasını iyi yapıp kontraya iyi çıkabilen, her 3 bölgede başarılı olan bir takıma karşı 3 bölgede de iyi işler yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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“MAÇIN SONUNA KADAR İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ”

Yarınki karşılaşmada seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Şenol Güneş, “Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağız. Katkıları olacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Kendi oyunumuzu nasıl oynayacağız, ortaya neler koyacağız. Zorlukları nasıl aşacağız. Daha çok dikkat ederek, motive olarak, sabırla sonuna kadar maçın içinde kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Deschamps’ın iyi bir teknik adam olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Deschamps, futbolcu ve antrenör olarak iyi birisi. Takımında da çok başarışı. Bir antrenör için Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak, Dünya Kupası’nı almak, üst seviye işler yapmak gurur verici. Biz kendimizi anlatıyoruz. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerindeki açığı bir günde kapatamayız. Fransa’nın yeri belli, bizim yerimiz belli. Ama bu teslimiyet değil. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var. Bir puana da olumlu bakıyorum” diye konuştu.

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“TARAFTAR ZAMAN ZAMAN BİRİNCİ SİLAHIMIZ OLACAK”

Yarın taraftarın zaman zaman birinci silah olacağını ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

“Konya taraftarının yaptıklarını biliyoruz. Zaman zaman birinci silahımız olacak. Sürekli takımı yanında olmaları gerekiyor. Oyundan düştüğümüz anda yanımıza olmalarını bekliyoruz. Daha önce bunu yaptılar. Daha önce yaptıklarını yapsınlar yeni bir şey söylemeye gerek yok.”

Yarın sahada futbol adına her şeyi yapacaklarını dile getiren Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Fransa ile oynuyoruz. Tabii ki futbol oynayacağız. Her maç 3 puan. Biz burada kötü oyunla da 3 puan alabiliriz. İyi futbol oynarsak kazanacağımız çok şey olabilir. Hücumsa hücum, savunmaysa savunma her şeyi yapacağız. Futbol adına sahaya çıkıp kaybetmemeyi düşünüyoruz. Herkesin kabul ettiği bir Fransa var. Ama bu farkı kapatacak inancımız var.”

“İYİ OYUNCULARIN SAHADA OLMASINI İSTERİZ”

Ngolo Kante’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Güneş, “Cenk burada yok. Futbol böyle bir şey. Cenk’in yaşını kutlayalım. Kante’ye de geçmiş olsun diyorum. İyi oyuncuların sahada olmasını istiyoruz. Yarın güzel bir maç olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.