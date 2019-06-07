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Ozan Kabak’a büyük onur
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak’a büyük onur

Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi.

7 Haziran 2019 07:18

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, yükselen grafiğiyle de Bundesliga’da ‘Yılın Çaylağı’ ödülüne aday gösterildi. Bundesliga’nın resmi internet sitesinden gerçekleştirilen oylamada rakipleri Borussia Dortmund’tan Achraf Hakimi, Hoffenheim’dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf’dan Dodi Lukebakio, Stuttgart’tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt’tan Evan Ndicka ve Nürnberg’den Matheus Pereira’yı geride bırakan Ozan, ‘Yılın Çaylağı’ seçilmeyi başardı.

Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla toplamda 17 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Ozan Kabak, ödülü aldıktan sonra Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ozan Kabak, yaptığı paylaşımda “Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga'ya geldikten sadece 4,5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

İşte Ozan Kabak’ın yaptığı paylaşım:

Bundesliga’nın resmi Twitter hesabı da Ozan Kabak’ı tebrik etti.

Son güncelleme 07:59 | 7 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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