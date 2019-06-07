Oyunun kuralı değişiyor!

Mete İKİZ / Avrupa’nın önde gelen kulüpleri son yıllarda hızla büyüyen gelir pastasını daha da genişleterek fazla pay almayı hedefliyor. Bu konuda ‘Avrupa Süper Lig' adı altında ayrışmaya gitmek istedikleri ve UEFA'yı baskı altına aldıkları farklı kaynaklar tarafından uzun yıllardır rivayet ediliyordu. 2018 sonlarına doğru Avrupa futbolunun geleceği açısından art arda yapılan toplantılarda 2024- 25 sezonundan itibaren UEFA müsabakalarının formatında değişiklikler olabileceği açığa çıktı.

CEFERIN KENDISIYLE ÇELIŞTI

2016'DA UEFA Başkanı seçilen Aleksander Ceferin, ilk başta UEFA müsabakalarının hiçbir zaman Avrupa'nın elit kulüplerinin kapalı turnuvaları olmayacağını ifade etmişti. Bu söylemiyle seçimi açık ara kazanıp Avrupa futbolunun başına geçen eski Sloven Futbol Federasyonu Başkanı Caferin’in ilk icraatı ise İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya Ligi'ni ilk 4 sırada tamamlayan takımların Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan doğrudan başlamasını sağlamak oldu.

YÜZDE 50 ILK DÖRTTEN

Ceferin, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 32 takımın yarısının ilk 4 ligden direkt katılımını sağlayarak, ayrılmayı düşünen kulüplerin o dönemdeki baskısını azalttı. Buna ek olarak ödül paraları yükseltildi ve 585 milyon Euro'luk bir havuzdan, katsayılarına göre 32 kulübe ek gelir yaratılmıştı. UEFA Başkanı böylece bir taraftan büyük takımlara sağladığı ayrıcalıkları küçük kulüplere ekstra gelirle dengeledi.

ÜÇÜNCÜ TURNUVA DOĞDU

ALEKSANDER Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başta olmak üzere futbolun birçok önde gelen paydaşı ile UEFA müsabakalarının yeni formatı üzerinde çalışmalar yaptı. 2021-22 sezonundan başlayarak 3 sezonluk bir dönemde UEFA Avrupa Ligi 2 ortaya çıktı. Yeni düzenlemeyle Avrupa Ligi 48 takımdan 32 takıma düşerken Avrupa Ligi 2'de ise 32 takım mücadele edecek ve küçük kulüplere grup aşamasında yer alma şansı tanınacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ ETKİN

2008 yılında kurulan Avrupa Kulüpler Birliği artık UEFA'nın politikalarında daha çok söz sahibi. 232 üyesi bulunan birliğin temel amaçları kulüplerin menfaatlerini korumak ve kuralları belirleyen organların karar verme süreçlerine yüksek seviyede müdahil olmak. 6 Şubat 2019'da Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ile Roma'da bir mutabakat zaptı imzaladı.

KÜÇÜKLER DEVRE DIŞI

YENİ Şampiyonlar Ligi sisteminde, ligdeki konumuna bakılmaksızın 24 takımın kalıcı olması düşünülüyor. Geri kalan 8 takımdan 4'ünün bir sezon önce Avrupa Ligi'nin yarı finaline kalan ekipler olması, diğer 4'ünün ise kendi ulusal liglerinde elde ettikleri başarı ile organizasyona katılması öngörülüyor. Bu da birçok orta ve küçük ölçekli takımın en prestijli organizasyondan mahrum kalması demek.

EUROLEAGUE MODELİ MASADA

AVRUPA Kulüpler Birliği ile UEFA arasında yapılan toplantıda özellikle Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ana gündem maddesi oldu. Sızan bilgilere göre 2024'ten itibaren 4 takımdan oluşan 8 grup ve 14 maçlık bir fikstür gündemde. Basketboldaki Euroleague modeline benzeyen yeni sistemle yayın haklarından çok daha fazla gelir elde edilmesi kesin. Ancak haftada en az iki maçın yerel ligleri olumsuz yönde etkileyeceği de belirtiliyor.