Mesut Özil kimdir? Mesut Özil, Amine Gülşe ile evleniyor

Almanya’nın yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasında yer alan Türk asıllı Mesut Özil Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu. Evlilik hazırlığı yapan çift sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti 7 Haziran 2019’da dünya evine girecek.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 Gelsenkirchen’de doğdu. Devrek’in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özil çifti, işçi sıfatıyla Almanya’ya 1970’li yıllarda göç ettiler. Mesut Özil’in kendisi gibi futbolcu olan Mutlu adında bir ağabeyi ve iki kız kardeşi bulunmaktadır. Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Özil, Premier League takımlarından Arsenal’de forma giymektedir.

Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya’nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî takımında oynamaktadır. 2010 FIFA Dünya Kupası’nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga’da mücadele eden Schalke 04’e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen’e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası’nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid’e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal’in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan £42.500.000 karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

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