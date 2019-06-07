Menajerden al haberi! Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda…

Galatasaray’ın kilit isimlerinden Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda'nın temsil haklarını elinde bulunduran William D'Avila, bu oyuncuların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DW Sports Managament'ın sahibi olan menajer, “Belhanda şu anda Galatasaray'da mutlu ancak biz önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Monaco hâlâ onunla ilgileniyor. Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad transfer etmeyi çok istiyor. İspanya La Liga'da oynamak gibi bir hayali var. Ne olacak, göreceğiz” dedi.

‘UMARIM KALIRLAR'

“UMARIM Galatasaray'da kalır ve üst üste üçüncü şampiyonluğa yardımcı olur. Bazı oyuncuların gönderilmesi zorunluluk ama Belhanda ilk sırada yer almıyor. Resmi bir teklif şu anda yok” şeklinde konuşan D'Avila, Onyekuru için de “Valencia, Sevilla ve Real Betis tekliflerini sundu. Bir de Espanyol var. Ancak durumu netleşmedi. Galatasaray'da çok mutlu. Kalması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Everton, Galatasaray'da kalmasına sıcak bakıyor. O da Galatasaray'da kalmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş`ta hedef Yasin Öztekin! Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe'ye Kanadalı Cyle Larin artı bir miktar para önerisinde bulundu. İlgili Haberi Oku