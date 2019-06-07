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Menajerden al haberi! Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda…
Transfer Haberleri

Menajerden al haberi! Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda…

Galatasaray'ın transfer gündemini Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda’nın temsil haklarını elinde bulunduran William D’Avila anlattı.

7 Haziran 2019 08:23

Galatasaray’ın kilit isimlerinden Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda'nın temsil haklarını elinde bulunduran William D'Avila, bu oyuncuların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DW Sports Managament'ın sahibi olan menajer, “Belhanda şu anda Galatasaray'da mutlu ancak biz önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Monaco hâlâ onunla ilgileniyor. Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad transfer etmeyi çok istiyor. İspanya La Liga'da oynamak gibi bir hayali var. Ne olacak, göreceğiz” dedi.

 

‘UMARIM KALIRLAR'

“UMARIM Galatasaray'da kalır ve üst üste üçüncü şampiyonluğa yardımcı olur. Bazı oyuncuların gönderilmesi zorunluluk ama Belhanda ilk sırada yer almıyor. Resmi bir teklif şu anda yok” şeklinde konuşan D'Avila, Onyekuru için de “Valencia, Sevilla ve Real Betis tekliflerini sundu. Bir de Espanyol var. Ancak durumu netleşmedi. Galatasaray'da çok mutlu. Kalması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Everton, Galatasaray'da kalmasına sıcak bakıyor. O da Galatasaray'da kalmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 09:10 | 7 Haziran 2019
adou Ndiaye galatasaray Henry Onyekuru transfer William D’Avila younes belhanda
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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