MAÇ SONUCU Türkiye Arnavutluk 2-2 | Galibiyeti son dakikada kaçırdık!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki ikinci maçında İstanbul'da karşılaştığı Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-1 yenen ay-yıldızlı ekip, puanını 4’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ümit Milliler, Arnavutluk ile olası puan eşitliği durumunda ise ikili averaj avantajı sağladı.

Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü grubun 3. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takımı yalnız bırakmadı. 3 Haziran'da yapılan TFF Başkanlık Seçiminde yeni Başkan Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesinde yer alan Altıntop, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında oynanan Türkiye- Arnavutluk maçını tribünden takip etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alain Durieux, Gilles François Becker, David Mateus Santos

Türkiye: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Hüseyin Türkmen, Mert Müldür, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz (Umut Güneş dk. 46), Berkay Özcan, Yusuf Sarı (Yunus Akgün dk. 46), Doğukan Sarı (Halil Dervişoğlu dk. 77), Muhayer Oktay (Mehmet Özcan dk. 90+2), İlker Yüksel (Fatih Kuruçuk dk. 90)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Kadir Özdemir, Berat Ayberk Özdemir, Cihan Kahraman

Teknik Direktör: Vedat İnceefe

Arnavutluk: Hoxha, Kumbulla (Kalaj dk. 85), Shehu (Lleshi dk. 69), Tafa, Maloku (Bardhi dk. 77), Zejnulai, Pellumbi (Ndrecka dk. 76), Kallaku, Imeri, Mala, Xhixha (Bullari dk. 85)

Yedekler: Dajsinani, Shefiti, Kolaj, Sula

Teknik Direktör: Alban Bushi

Goller: Mert Müldür (dk. 54), Halil Dervişoğlu (dk. 85) (Türkiye), Maloku (dk. 49), Bullari (dk. 90+4)(Arnavutluk)

Sarı kartlar: Mala, Tafa (Arnavutluk)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

30′ Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

34′ Yusuf'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yer alan İlker'in kafa ile içeri çıkardığı topu kale çizgisi önünce Doğukan yine kafa ile tamamlamak isterken kaleci Hoxha meşin yuvarlağa geçit vermedi.

GOL! 49′ Kallaku'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Maloku'nun yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

GOL! 54′ Yunus'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mert Müldür'ün kafa ile yaptığı ilk vuruşunda defanstan dönen topu tekrar aldı. Mert bu sefer yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

GOL! 85′ Orta sahada Lleshi’den kaptığı topla ceza sahası içine sağ taraftan giren Halil’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

GOL! 90+4′ Kallaku’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Bulllari’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2