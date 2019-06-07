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Kayserispor’un Mensah için ödediği fiyat ortaya çıktı
Kayserispor

Kayserispor’un Mensah için ödediği fiyat ortaya çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Bernard Mensah transferi için Atletico Madrid'e 3.6 milyon Euro ödeyecek.

7 Haziran 2019 15:48

Geçen sezon kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Bernard Mensah’ı bu sezon bonservisi ile transfer eden İstikbal Mobilya Kayserispor’un İspanyol ekibi Atletico Madrid ile hangi şartlarda anlaştığı ortaya çıktı.

Mensah’ı kiralık veya bedelsiz göndermek istemeyen İspanya’nın Atletico Madrid takımının 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği, pazarlıklar sonrasında 3.6 milyon Euro’ya indi. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı 3 yılda ödeyecek ve her yıl İspanyol kulübüne 1.2 milyon Euro ödeme yapacak.

Kayserispor geçtiğimiz günlerde Mensah ile 3 yıllık sözleşme yapmıştı.

Son güncelleme 15:48 | 7 Haziran 2019
Atletico Madrid Bernard Mensah İstikbal Mobilya Kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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