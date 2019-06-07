Kayserispor’un Mensah için ödediği fiyat ortaya çıktı

Geçen sezon kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Bernard Mensah’ı bu sezon bonservisi ile transfer eden İstikbal Mobilya Kayserispor’un İspanyol ekibi Atletico Madrid ile hangi şartlarda anlaştığı ortaya çıktı.

Mensah’ı kiralık veya bedelsiz göndermek istemeyen İspanya’nın Atletico Madrid takımının 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği, pazarlıklar sonrasında 3.6 milyon Euro’ya indi. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı 3 yılda ödeyecek ve her yıl İspanyol kulübüne 1.2 milyon Euro ödeme yapacak.

Kayserispor geçtiğimiz günlerde Mensah ile 3 yıllık sözleşme yapmıştı.