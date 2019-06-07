İtalyanlardan bomba iddia! Buffon Fenerbahçe yolunda…

Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den ayrıldığını açıklayan efsane İtalyan file bekçisi GianluigiBuffon için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İtalya basınından Sky Italia’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon’a teklif götürdü.

Marc-Andre ter Stegen’in arkasında güvenilir bir kalecinin beklemesini isteyen Barcelona’nın da, Buffon’a 1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı belirtildi.

Buffon, PSG’ye veda ederken “PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı.” ifadelerini kullanmıştı.

Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG’ye transfer olmuştu. PSG’de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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