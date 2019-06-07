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İtalyanlardan bomba iddia! Buffon Fenerbahçe yolunda…
Transfer Haberleri

İtalyanlardan bomba iddia! Buffon Fenerbahçe yolunda…

İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den ayrılan Gianluigi Buffon ile temas kurduğu iddia edildi.

7 Haziran 2019 10:00

Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den ayrıldığını açıklayan efsane İtalyan file bekçisi GianluigiBuffon için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İtalya basınından Sky Italia’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon’a teklif götürdü.

Marc-Andre ter Stegen’in arkasında güvenilir bir kalecinin beklemesini isteyen Barcelona’nın da, Buffon’a 1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı belirtildi.

Buffon, PSG’ye veda ederken “PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı.” ifadelerini kullanmıştı.

Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG’ye transfer olmuştu. PSG’de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Son güncelleme 10:18 | 7 Haziran 2019
Fenerbahçe gianluigi buffon Paris Saint Germain transfer
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