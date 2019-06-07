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Hazard için Real Madrid’den Chelsea’ye servet
Transfer Haberleri

Hazard için Real Madrid’den Chelsea’ye servet

Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın transferini bitirdi. Hazard için dev bir bonservis bedeli ödeyecek olan Real Madrid transferi resmen açıkladı.

7 Haziran 2019 17:40

Real Madrid, uzun süredir transfer etmek istediği Eden Hazard transferinde sona geldi. İngiliz ve İspanyol gazetelerinde yer alan haberlere göre, Chelsea’ye 100 milyon Euro bonservis bedeli öneren Real Madrid’in teklifi kabul edildi. Bu rakam bonuslarla birlikte 140 milyon Euro’yu bulacak. Real Madrid, Eden Hazard transferini resmen açıkladı.

Belçikalı yıldız hücum oyuncusu Eden Hazard, kendisini 5 yıllığına Real Madrid’e bağlayan sözleşmeye imza attı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Chelsea kulüplerinin uzun süren müzakereler sonucunda anlaşmaya vardığı ve Belçikalı oyuncunun 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu’da düzenlenecek bir tören ile sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Chelsea Sportif Direktörü Marina Granovskaia ve Real madrid CEO’su Jose Angel Sanchhez’in, Pazartesi günü Londra’da transfer için bir araya geldiği öğrenildi. Real Madrid’de oynamak istediğini birçok kez söyleyen Eden Hazard transferi konusunda iki yönetici anlaşmaya vardı. Eden Hazard, bonuslar hariç bonservis bedeline göre, dünyanın en pahalı beşinci transferi oldu. Bu alanda rekor, 222 milyon Euro ile Barcelona’dan Paris Saint Germain’e giden Neymar’da…

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Böylece geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Real Madrid, yeni sezon öncesi Luka Jovic ve Eder Militao’nun ardından Eden Hazard’ı da kadrosuna dahil etti.

Real Madrid transferi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte ‘Hoş geldin Hazard’ başlığıyla yapılan o paylaşım:

Son olarak Chelsea’nin Arsenal’i Bakü’de oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Eden Hazard, Maviler’le çıktığı 352 resmi maçta toplam 110 gol kaydetti.

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Son güncelleme 00:24 | 8 Haziran 2019
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