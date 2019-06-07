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2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! Google Kadınlar Dünya Kupası’nı unutmadı…
Milli Takımlar

2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! Google Kadınlar Dünya Kupası’nı unutmadı…

2019 Kadınlar Dünya Kupası'na özel görsel tasarlayan Google, kullanıcıları meraklandırdı. Peki 2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu? Futbol heyecanının zirve yaptığı turnuva Google tarafından da ön plana çıkarıldı. Büyük heyecana sahne olan, farklı görüntülerin oluştuğu 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için çok kısa bir süre kaldı.

7 Haziran 2019 09:22

Google bazı önemli günleri ana sayfasında özel bir doodle yayınlayarak duyuruyor. Kadınlar Dünya Kupası 2019 için kısa bir süre kaldı ve Google bu turnuvayı sayfasında bir Doodle ile duyurdu. İşte 2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle’ı ve bu seneki turnuvaya dair detaylar…

KADINLAR DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR!

7 Haziran 2019 Cuma günü yani bugün Fransa-Güney Kore mücadelesiyle başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerşelecek takımlar ilk 16'ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak.

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2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan

Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’nda 2019'da sayı ilk kez 24'e yükseltildi. FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI DETAYLARI

FIFA Kadınlar Dünya Kupası, FIFA tarafından kadın millî takımları arasında düzenlenen futbol turnuvası. Dört yılda bir yapılan organizasyon, ilk olarak 1991’de, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenmiştir; finalde Norveç’i 2-1 yenen ABD, ilk şampiyon olmuştur. Turnuvanın son şampiyonu ise ABD’dir. Turnuvanın formatına göre, 24 millî takım yaklaşık üç haftalık bir süre boyunca, ev sahibi ülke(ler)deki stadyumlarda şampiyonluk için mücadele eder. Bu aşamaya genellikle Dünya Kupası Finalleri denir. Organizasyon öncesi üç yıllık dönemde, katılımcı takımları belirlemek için eleme maçları oynanır.

Son güncelleme 10:17 | 7 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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