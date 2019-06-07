Galatasaray’ın gözdesi Banega için resmi açıklama geldi!

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Sevilla’nın yıldızı Ever Banega için kulübünden önemli bir açıklama yapıldı. Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, Banega’nın takımda mutlu olduğunu söylemesine karşın ayrılığa da açık kapı bıraktı.

MONCHI: “GARANTİ DEĞİL”

Monchi, “Banega, Lopetegui ile çalışacak olmaktan memnun ve burada mutlu. Kısa vadede bir ayırılık görmüyorum ancak yüzde 100 güvence veremem. Futbolda hiçbir şey garanti değildir.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN TAVANI 5 MİLYON

Galatasaray’ın İspanya’da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcu için yıllık 3 milyon euro ve bonusları içeren bir teklif hazırladığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun bonservisi için 5 milyon euroluk bir “tavan ücret” belirlediği ifade edildi. Arjantin medyasında yer alan habere göre Boca Juniors da 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Sevilla’ya 4 milyon euroluk teklifini iletti.

458 MAÇTA 44 GOL

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan Ever Banega son dört sezondur Sevilla forması giyiyor. Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega’nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.

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