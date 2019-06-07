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Galatasaray’ın gözdesi Banega için resmi açıklama geldi!
Transfer Haberleri

Galatasaray’ın gözdesi Banega için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ever Banega ile ilgili Sevilla sportif direktörü Monchi önemli açıklamalarda bulundu.

7 Haziran 2019 08:31

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Sevilla’nın yıldızı Ever Banega için kulübünden önemli bir açıklama yapıldı. Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, Banega’nın takımda mutlu olduğunu söylemesine karşın ayrılığa da açık kapı bıraktı.

MONCHI: “GARANTİ DEĞİL”

Monchi, “Banega, Lopetegui ile çalışacak olmaktan memnun ve burada mutlu. Kısa vadede bir ayırılık görmüyorum ancak yüzde 100 güvence veremem. Futbolda hiçbir şey garanti değildir.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN TAVANI 5 MİLYON

Galatasaray’ın İspanya’da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcu için yıllık 3 milyon euro ve bonusları içeren bir teklif hazırladığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun bonservisi için 5 milyon euroluk bir “tavan ücret” belirlediği ifade edildi. Arjantin medyasında yer alan habere göre Boca Juniors da 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Sevilla’ya 4 milyon euroluk teklifini iletti.

458 MAÇTA 44 GOL

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan Ever Banega son dört sezondur Sevilla forması giyiyor. Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega’nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.

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Son güncelleme 09:09 | 7 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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