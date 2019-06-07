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Galatasaray Ferudun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray

Galatasaray Ferudun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray, gazeteci Ferudun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

7 Haziran 2019 10:44

Galatasaray Kulübü, TRT Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Katıldığı bir televizyon programında büyük bir emek ve özveri sonucunda alnımızın akı ile kazandığımız 22. Şampiyonluğumuz ile ilgili dayanaksız, hadsiz, haksız ithamlarda bulunan Ferudun Niğdelioğlu isimli zat hakkında, suç teşkil eden bu ithamları üzerine 23.05.2019 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, gereğinin yapılması için anında suç duyurusunda bulunulduğunu camiamızın bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu TRT Spor’da katıldığı programda Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluk sürecinde şaibe yaptığını iddia etmişti.

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Son güncelleme 10:44 | 7 Haziran 2019
Ferudun Niğdelioğlu galatasaray
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