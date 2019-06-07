Fransa Güney Kore maçı canlı izle! CANLI YAYIN: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor…

Fransa’nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 7 Temmuz’a kadar devam edecek, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Fransa, Güney Kore’yi Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda konuk edecek. Karşılaşmanın canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Fransa Güney Kore maçı canlı izle…

FRANSA GÜNEY KORE CANLI İZLE

FRANSA GÜNEY KORE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Turnuvanın ev sahibi Fransa, Güney Kore’yi Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda konuk edecek. Bugün saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak.

2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! Google Kadınlar Dünya Kupası`nı unutmadı... 2019 Kadınlar Dünya Kupası`na özel görsel tasarlayan Google, kullanıcıları meraklandırdı. Peki 2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu? Futbol heyecanının zirve yaptığı turnuva Google tarafından da ön plana çıkarıldı. Büyük heyecana sahne olan, farklı görüntülerin oluştuğu 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için çok kısa bir süre kaldı. İlgili Haberi Oku

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan

Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi. FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.