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Formula 1 heyecanı Kanada’da yaşanacak
Diğer Sporlar

Formula 1 heyecanı Kanada’da yaşanacak

Sezonun 7. ayağı Kanada Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

7 Haziran 2019 12:01

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası’na, Kanada’da düzenlenecek sezonun 7. yarışıyla devam edilecek.

Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 9 Haziran Pazar günü TSİ 21.10’da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019’daki ilk 6 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı.

Kanada Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 137 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 120 puan

3. Sebastian Vettel (Almanya): 82 puan

4. Max Verstappen (Hollanda): 78 puan

5. Charles Leclerc (Monaco): 57 puan

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 257 puan

2. Ferrari: 139 puan

3. Red Bull: 110 puan

4. McLaren: 30 puan

5. Racing Point: 17 puan

Son güncelleme 12:01 | 7 Haziran 2019
formula 1
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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