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Djokovic’in imdadına yağmur yetişti
Diğer Sporlar

Djokovic’in imdadına yağmur yetişti

Fransa Açık tek erkekler yarı finalinde Djokovic ile Thiem arasındaki karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. Thiem, 1-1 berabere giden maçta Djokovic'in servisini kırmış ve seti 3-1 önde götürüyordu.

7 Haziran 2019 20:16

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) Novak Djokovic ile Dominic Thiem arasındaki tek erkekler yarı final maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı finaline, kötü hava koşulları damga vurdu. Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle üçüncü sette ertelendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Thiem, ilk seti 6-2 üstün kapatırken, kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic ise ikinci seti 6-3 kazandı. Rakibinin servisini kıran Thiem, maçın ertelendiği üçüncü seti 3-1 önde götürüyor.

Turnuvada yarın, Djokovic ile Thiem arasındaki mücadelenin yanı sıra tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.

Son güncelleme 20:16 | 7 Haziran 2019
Djokovic Fransa Açık Thiem
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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