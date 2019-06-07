SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Denizlispor’da sürpriz isim! Sergen Yalçın…
Transfer Haberleri

Denizlispor’da sürpriz isim! Sergen Yalçın…

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak 9 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın ismi konuşulmaya başlandı. Ayrıca Ege temsilcisi dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

7 Haziran 2019 15:40

Son 2 sezonda Ümraniye forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan Appindangoye’nin alternatif olarak kadroda düşünüldüğü ifade edildi.

Geçen sezon ligde 30, kupada 5 müsabakada görev alan Gabonlu savunmacı önceki sezon ligde 27 maça çıkmıştı. 1.84 boyundaki defans oyuncusu Gabon Milli Takımı’nda 50 kez görev aldı. Dış transfer listesinde onlarca futbolcu yer alan yeşil-siyahlılar, henüz kimseye resmi imza attırmadı.

Denizlispor’da takımı 9 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan isim olan teknik direktör Yücel İldiz’in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. Başkan Ali Çetin, 2 hafta önce sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden İldiz’in takımda kalacağını açıklarken, tecrübeli teknik adam da görevini sürdüreceğini bildirdi. Yönetim içinden bir grubun ise Süper Lig’de ilk 5 hedefi için farklı bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğini savunduğu iddia ediliyor.

Son güncelleme 15:40 | 7 Haziran 2019
denizlispor sergen yalçın
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR