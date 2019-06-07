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Del Valle, Gazişehir Gaziantep’e veda etti
TFF 1.Lig

Del Valle, Gazişehir Gaziantep’e veda etti

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’te Yonathan Del Valle, kulüp ile yollarını ayırdığını duyurdu.

7 Haziran 2019 13:04

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep'in başarılı futbolcusu Yonathan Del Valle, kulüp ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğu sonrasında eşyalarını toplayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep Havalimanı'nda çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Gaziantep'te ayrıldığını duyurdu. Taraftarların beğenisini toplayan Del Valle, kentten ayrılmadan önce yaptığı açıklamasında, “Çok teşekkür ederim Antep, çok teşekkür ederim Gazişehir” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:04 | 7 Haziran 2019
Gazişehir Gaziantep Yonathan Del Valle
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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