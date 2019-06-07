SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Bravo Jimmy Durmaz! Primlerini kadın milli takımına aktaracak
Dünyadan Futbol

Bravo Jimmy Durmaz! Primlerini kadın milli takımına aktaracak

Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz, futboldaki kadın-erkek eşitsizliğine dikkat çekmek için milli takımdan alacağı primleri, kadın takımına aktaracağını duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 7 Haziran 2019 12:17

İsveçli Jimmy Durmaz, milli takımda kazandığı primleri kadın milli takımına vereceğini açıkladı. İsveç kanalı SVT’ye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, “Hayatın tüm alanında kadın ve erkekler için eşit bir düzen olması gerekiyor. Futbolda da buna katkıda bulunmak için böyle bir adım attım” dedi.

Durmaz’ın bu destek kararı sonrasında İsveç Kadın Milli Takımı oyuncularından Linda Sembart’ten övgü geldi. Sembart, “Fırsat eşitliği konusuna katkı yapmak istemesi güzel bir davranış. Umarım bu kararı, ciddi bir yankı bulacaktır” dedi.

Kadın futbolunda üst düzey kulüplerin takımında forma giyen çok az sayıdaki futbolcu, ayda 15 bin Euro civarında bir gelir elde ederken kadın futbolunda ortalama maaşlar ise bin 500 ila 3 bin euro arasında değişiyor. Erkek futbolcuların ise maaşları milyon euro seviyesinde…

Geçen sezonu Toulouse’ta tamamlayan ve sözleşmesi biten Jimmy, İsveç Milli Takım formasını 43 kez giydi. İsveç doğumlu olan Jimmy Durmaz, ülkemizde 2 sezon Gençlerbirliği formasıyla mücadele etti.

Son güncelleme 12:18 | 7 Haziran 2019
İsveç Milli Takımı Jimmy Durmaz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR