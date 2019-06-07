Beşiktaş’ta hedef Yasin Öztekin!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat için Yasin Öztekin gündeme geldi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu almak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü Göztepe'ye Cyle Larin artı bir miktar para önerisinde bulundu. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların Kanadalı futbolcunun takasta teklif edilmesine sıcak baktığı bildirildi. Yasin, İzmir ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı.

MERT MÜLDÜR'DEN YEŞIL IŞIK

RAPİD Wien'de forma giyen ve adı son dönemlerde Beşiktaş ile birlikte anılan Mert Müldür, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 20 yaşındaki sağ bek, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Genç futbolcunun bu hamlesi, Beşiktaş'a geleceğine yönelik iddiaları iyiden iyiye güçlendirdi.

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