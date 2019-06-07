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Beşiktaş’ta hedef Yasin Öztekin!
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ta hedef Yasin Öztekin!

Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe’ye Kanadalı Cyle Larin artı bir miktar para önerisinde bulundu.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 7 Haziran 2019 07:50

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat için Yasin Öztekin gündeme geldi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu almak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü Göztepe'ye Cyle Larin artı bir miktar para önerisinde bulundu. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların Kanadalı futbolcunun takasta teklif edilmesine sıcak baktığı bildirildi. Yasin, İzmir ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı.

MERT MÜLDÜR'DEN YEŞIL IŞIK

RAPİD Wien'de forma giyen ve adı son dönemlerde Beşiktaş ile birlikte anılan Mert Müldür, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 20 yaşındaki sağ bek, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Genç futbolcunun bu hamlesi, Beşiktaş'a geleceğine yönelik iddiaları iyiden iyiye güçlendirdi.

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Son güncelleme 07:50 | 7 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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