Türkiye Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda? A Milli Takım Fransa karşısına çıkıyor!

Türkiye Fransa maçı ile Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele devam edecek. İlk iki maçından firesiz ayrılan A Milli Takımımız, üçüncü mücadelesini Fransa karşısında oynayacak. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol tutkunları ise Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta merak ediyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler

Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)

Nazım Sangare (Antalyaspor)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Merih Demiral (US Sassuolo)

Cengiz Umut Meraş (Bursaspor)

Emre Taşdemir (Galatasaray)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta Saha

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Cengiz Ünder (Roma)

Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)

Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Real Valladolid)

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

TÜRKİYE FRANSA MUHTEMEL KADROLAR

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can (Yusuf), Cengiz, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Kante, Pogba, Matuıdı, Grıezmann, Mbappe, Gıroud

Didier Deschamps`tan Türkiye yorumu: Burak ve Hakan gibi... Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku