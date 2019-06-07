2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için geri sayım! 2019 Kadınlar Dünya Kupası doodle oldu!

2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu. Google tarafından dikkat çekilen Kadınlar Dünya Kupası her turnuvada büyük çekişmeye sahne oluyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor, kadın ve erkek futbolu arasındaki farklar neler? İşte Kadınlar Dünya Kupası hakkında merak edilenler…

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI

7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16’ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak. 2015’e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019’da ilk kez 24’e yükseltildi.

Bir ay sürecek turnuva 7 Temmuz’da Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2019 Fransa- Takımlar ve Gruplar

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan

ERKEKLERİN OYNADIĞI FUTBOL İLE FARK VAR MI?

Kadın futbol turnuvalarında erkelere kıyasla herhangi bir kural farkı bulunmuyor. 1991’de Çin’de düzenlenen ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda maçlar, 40’ar dakikalık iki devre olarak toplamda 80 dakika oynandı. 1995’te İsveç’te düzenlenen turnuvada bu süre 90 dakikaya uzatıldı.

Ancak her iki takım da maç esnasında toplamda iki kere mola kullanma hakkına sahipti. Daha sonra yapılan turnuvalar için yapılan toplantılarda ABD sınırsız oyuncu değişimi önerisini sundu. Ancak bu istek kabul edilmedi. Kadın futbolunda oyuncu değiştirme hakkı erkeklerdeki gibi 3 ile sınırlı.