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Vince Carter son kez… Tarihe geçip bırakacak
NBA

Vince Carter son kez… Tarihe geçip bırakacak

NBA'de son olarak Atlanta Hawks forması giyen 42 yaşındaki Carter, gelecek sezonun ardından kariyerine son verecek. Vince Carter, 22 yıl oynadığı NBA'de adını tarihe tek başına yazdıracak.

6 Haziran 2019 07:11

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son olarak Atlanta Hawks forması giyen tecrübeli oyuncu Vince Carter, gelecek sezon kariyerine son vereceğini açıkladı. Vince Carter, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Bir sezon daha oynayabileceğimi hissediyorum. Gelecek sezon benim için son olacak” ifadesini kullandı.

Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998’de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors’ta sergiledi. Raptors’tan sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings’te oynayan 42 yaşındaki Vince Carter’ın son durağı, Atlanta Hawks oldu. Bu sezon Hawks’ta 7,4 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakalayan ABD’li basketbolcu Carter’ın takımıyla sözleşmesi sona erdi.

Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon NBA’de 22. sezonunu yaşayacak ve lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu unvanını tek başına ele geçirecek. Vince Carter, NBA’de 21 sezon görev yapan Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Garnett ve Kevin Willis’i geride bırakacak.

Son güncelleme 08:12 | 6 Haziran 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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