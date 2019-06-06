Ünal Karaman’ın alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbol takımı teknik direktörü Ünal Karaman ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Karaman’a, görev yapacağı 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında olmak üzere, her sezon için 4 milyon 500 bin lira ücret ödeneceği kaydedildi.

Ünal Karaman, düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada bir sezon boyunca oyuncularıyla sevinci, hüznü paylaştıklarını belirtti. Trabzon'un farklı bir şehir olduğuna değinen Karaman, “Bu şehir her şeyiyle farklı bir şehir, eğer dokusunu bozma adına ısrarcı olmazsak…” dedi.

Yusuf Yazıcı`ya Avrupa`dan teklif... Ahmet Ağaoğlu açıkladı Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman`ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Ünal Karaman için düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı`ya gelen teklifi doğruladı. İlgili Haberi Oku

“ÖNÜMÜZÜ AÇTILAR”

Ünal Karaman, başta yönetim kurulu olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, “Onlar olmazsa biz olmayız. Bizim hem profesyonel manadaki yaşayışımızı hem de hayat standartlarımızı kolaylaştırmak için camiaya iyi hizmet verebilme noktasında hep önümüzü açtılar, önümüzü süpürdüler, önümüzde pislik bırakmamaya gayret gösterdiler. Bu anlamda başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Trabzonspor’a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Ünal Karaman, zaman zaman yaşanan zorlukların bazen imkan ve fırsatları da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Sorumluluklarını da bildiklerini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

“Hiçbir zaman kaz tüyü yataklarda, mükemmel ortamlarda mükemmel maddi ortamlar sunulmadı bize. Geçmişte yaşadıklarımız ve bugüne baktığımda sporculuk duruşundan asla taviz vermeyen, her gün öğrenmeye gayret eden bir öğrenci grubum vardı. Öğrenmeye de devam edecekler, tıpkı bizler gibi. Biz de bu oyuncu grubu olduğu sürece, saha içerisinde de mücadele eden taraftar grubu olduğu müddetçe şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Bunun içerisinde bizim üzülerek gönderdiğimiz oyuncular da dahil bütün çabamız onları kazanma adına olur.”

Ünal Karaman, yönetimden transfer anlamında oyuncu istemediğini sadece kriterleri belirleyerek ilettiğinin altını çizerek, “Ben bir tane oyuncu istemedim. Ben kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu. Burada bizim profesyonellerimiz var, onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber biz transfer politikasını oluşturacağız. Onların değerlendirmesiyle transfer politikasını belirleyeceğiz” diye konuştu.