Heyecan dorukta! Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Geri sayım başladı! Türkiye Fransa maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa’yla mücadele edecek. Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta sorularının cevabı haberimizin devamında…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Kritik mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

FİNALİ YÖNETEN HAKEM!

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacakken, maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak. Damir Skomina, Liverpool ile Tottenham arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

MUHTEMEL KADROLAR

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can (Yusuf), Cengiz, Hakan, Burak Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Kante, Pogba, Matuıdı, Grıezmann, Mbappe, Gıroud