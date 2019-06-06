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Heyecan dorukta! Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Milli Takımlar

Heyecan dorukta! Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Fransa maçı için kısa süre kaldı ve futbol tutkunları merakla Türkiye Fransa maçına dair ayrıntıları araştırıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Şenol Güneş ile çıktığı iki maçından galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımımız, bu kez Fransa ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

6 Haziran 2019 10:03

Geri sayım başladı! Türkiye Fransa maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa’yla mücadele edecek. Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta sorularının cevabı haberimizin devamında…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Kritik mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

FİNALİ YÖNETEN HAKEM!

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacakken, maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak. Damir Skomina, Liverpool ile Tottenham arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

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MUHTEMEL KADROLAR

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can (Yusuf), Cengiz, Hakan, Burak Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Kante, Pogba, Matuıdı, Grıezmann, Mbappe, Gıroud

 

Son güncelleme 11:17 | 6 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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