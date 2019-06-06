SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Toprak Razgatlıoğlu İspanya’da gaza basacak
Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu İspanya’da gaza basacak

Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun 6. mücadelesi yarın Jerez Pisti'nde koşulacak.

6 Haziran 2019 14:21

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın 6. ayağında yarın İspanya'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Turkish Puccetti Takımı ile yarışan Toprak Razgatlıoğlu, yarın 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti’ne çıkacak.

Milli sporcu yarın serbest antrenmanlarda, 8 Haziran Cumartesi günü öğleden önce de Superpole’de mücadele edecek.

20 turdan oluşan İspanya’daki ilk yarış 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00’te, ikinci yarış ise 9 Haziran Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Bağımsız Pilotlar sıralamasında 79 puanla ilk sırada yer alan İtalyan Marco Melandri’nin ardından 65 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

Dünya Şampiyonası’nda ise İspanyol Alvaro Bautista 263 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Toprak bu sıralamada ise 65 puanla 8. durumda yer alıyor.

Son güncelleme 14:21 | 6 Haziran 2019
motor Toprak Razgatlıoğlu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR