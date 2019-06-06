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Tofaş Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Fenerbahçe kazanırsa finalde…
Basketbol Süper Ligi

Tofaş Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Fenerbahçe kazanırsa finalde…

Tofaş Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi play off 3. maçı için karşı karşıya geliyor. Seride 2-0 önde olan sarı lacivertli bu akşam da kazanması halinda finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Tofaş Fenerbahçe canlı izle bağlantısı bulunuyor.

6 Haziran 2019 18:11

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Tofaş Fenerbahçe basket mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler maç saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt ararken bir yandan da canlı yayın bağlantısı arıyor.

TOFAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tofaş Fenerbahçe play off 3. maçı 6 Haziran 2019 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

TOFAŞ FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE SERİDE 2-0 ÖNDE

Seride 2-0 önde olan sarı lacivertli takım ikili rekabette oynanan son 10 müsabakada rakibine sadece 1 kez kaybetmişti.

Öte yandan bireysel performanslar göz önüne alındığındaysa Tofaş son 15 maçında 7 mağlubiyet 8 galibiyet istatistiğine sahip. Sarı lacivertli ekip ise son 15 maçında 5 mağlubiyet 10 galibiyet istatistiği ile oynuyor.

Son güncelleme 18:11 | 6 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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