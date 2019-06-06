Tofaş Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Fenerbahçe kazanırsa finalde…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Tofaş Fenerbahçe basket mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler maç saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt ararken bir yandan da canlı yayın bağlantısı arıyor.

TOFAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tofaş Fenerbahçe play off 3. maçı 6 Haziran 2019 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

TOFAŞ FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE SERİDE 2-0 ÖNDE

Seride 2-0 önde olan sarı lacivertli takım ikili rekabette oynanan son 10 müsabakada rakibine sadece 1 kez kaybetmişti.

Öte yandan bireysel performanslar göz önüne alındığındaysa Tofaş son 15 maçında 7 mağlubiyet 8 galibiyet istatistiğine sahip. Sarı lacivertli ekip ise son 15 maçında 5 mağlubiyet 10 galibiyet istatistiği ile oynuyor.