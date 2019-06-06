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SON DAKİKA Fransa’da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Türkiye maçında yok
Milli Takımlar

SON DAKİKA Fransa’da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Türkiye maçında yok

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki rakibi Fransa'da Kante, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

6 Haziran 2019 23:29

Fransa Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu N’Golo Kante, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Türkiye ile oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Chelsea’nin 28 yaşındaki oyuncusu Kante, sağ dizindeki sakatlık sebebiyle EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye ve Andorra ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.

H Grubu’nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

Son güncelleme 00:58 | 7 Haziran 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fransa kante türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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