Son dakika Alanyaspor, Erol Bulut’u resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya vardıklarını resmi siteden açıkladı.

Geçen sezonu Sergen Yalçın ile tamamlayan ancak yeni sezon anlaşmaya varamayan Antalya temsilcisi, Bulut ile geçen haftadan bu yana görüşmelerini sürdürüyordu.

Erol Bulut geçen sezon Yeni Malatyaspsor ile başarılı bir grafik yakalamış ancak 26 Nisan’da görevinden ayrılmıştı.

Alanyaspor’un yaptığı açıklama şöyle;

“Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.“