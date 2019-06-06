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Son dakika Alanyaspor, Erol Bulut’u resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Son dakika Alanyaspor, Erol Bulut’u resmen açıkladı

Son dakika... Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın'dan sonra yeni hocasını buldu. Erol Bulut önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

6 Haziran 2019 13:16

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya vardıklarını resmi siteden açıkladı.

Geçen sezonu Sergen Yalçın ile tamamlayan ancak yeni sezon anlaşmaya varamayan Antalya temsilcisi, Bulut ile geçen haftadan bu yana görüşmelerini sürdürüyordu.

Erol Bulut geçen sezon Yeni Malatyaspsor ile başarılı bir grafik yakalamış ancak 26 Nisan’da görevinden ayrılmıştı.

Alanyaspor’un yaptığı açıklama şöyle;

Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.

Son güncelleme 13:17 | 6 Haziran 2019
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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